Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü park bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Bahçelievler’de bulunan Bahriye Üçok Parkı, baştan sona yenilenerek modern bir görünüme kavuştu.

Belediye ekipleri, parkın zeminini tamamen yenilerken, kapsamlı peyzaj düzenlemeleri de gerçekleştirdi. Çim biçme, toprak yenileme ve bitkilendirme çalışmalarıyla parkın daha estetik bir yapıya kavuşması sağlandı. Ayrıca kullanım ömrünü dolduran veya hasar gören donatılar da yenilendi.

Çankaya Belediyesi’nden yapılan açıklamada, parkların her yaştan vatandaş için güvenli, konforlu ve modern alanlar haline getirilmesi amacıyla bakım çalışmalarının düzenli olarak sürdürüldüğü belirtildi. Bahriye Üçok Parkı’nda tamamlanan yenileme çalışmalarıyla birlikte bölge sakinlerinin daha keyifli vakit geçirebileceği bir alan oluşturuldu.