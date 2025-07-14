Ankara’nın Çankaya ilçesinde Atakule karşısında yaşanan olay, sağlık hizmetlerine erişim konusunda ciddi soru işaretleri yarattı. Edinilen bilgilere göre, aşırı sıcaklardan etkilenen yaşlı bir kadın fenalaşarak yere düştü. Olay yerine yakın vatandaşların verdiği bilgilere göre, kadının yüzünde ciddi morluklar ve kanama oluştu.

Çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak durumu hemen 112 Acil Servis’e bildirdi. Ancak iddialara göre, ambulans olay yerine yaklaşık 40 dakika sonra ulaştı. Ambulansın gecikmesi vatandaşların tepkisini çekerken, bazı kişiler sağlık ekiplerini beş kez aradıklarını ve her seferinde başka öncelikli vakalara yönlendirildiklerini öğrendiklerini ifade etti.

Ambulans ekipleri olay yerine ulaştıktan sonra yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Yaşlı kadının hayati tehlikesi bulunmuyor. Vatandaşlar, özellikle sıcak havalarda risk altında olan yaşlılar için sağlık ekiplerinin daha hızlı müdahalede bulunması gerektiğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.