İstanbul Barosu avukatları, Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasını Çağlayan Adliyesi önünde protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Avukatlar, hukuki sürece tepki gösterirken, adaletin sağlanması çağrısında bulunuyorlar. Gösteri, adliye çevresinde geniş katılımla devam ediyor.
Toplanan Avukatların Taksim'deki İstanbul Barosu'na yürümesine polis tarafından izin verilmedi. Avukatlar, İstanbul Valisi Davut Gül'e yönelik, 'Davut Gül istifa', 'Anayasa 34 yürüyüş haktır' sloganları attı.
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Muhabir: Zehra Önen