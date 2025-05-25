Yozgat Bozok Üniversitesi kampüsünde kurulan Bilim İletişim Ofisi, törenle hizmete açıldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, üniversite kampüsünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Bozok Üniversitesi'nin dönüşüm sürecini anlattı.

Üniversitenin aklı, bilimi insanla buluşturarak değişim ve dönüşümünü sürdürdüğünü belirten Özkan, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hocalarımız, öğrencilerimiz, tüm kadromuzla birlikte Yozgat'ı geleceğe taşımak için güçlü bir ekiple gayret ediyoruz." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ise üniversitenin gelişimiyle birlikte kentin bilimsel ve üretim altyapısının güçlendiğini belirtti.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ise üniversitede üretilen bilginin sade ve anlaşılır bir şekilde kamuoyuna sunulması gerektiğini söyledi.

Ofis sayesinde sadece akademik çevrelerin değil, halkın da bilimsel gelişmelerden haberdar olacağını kaydeden Yaşar, "Ofis bünyesinde UNİKOP Bilim Kafe ile halkla iç içe bilimsel sohbetler ve etkinlikler düzenlenecek. Bu alan, bilim insanları ile toplum arasında etkileşim sağlayacak bir platform olacak." diye konuştu.

Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk de bilimin halkla buluşturularak yaygınlaştırılması gerektiğini, üniversitenin bu anlayışı çeşitli projelerle sürdürdüğünü aktardı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek ofisin açılışı yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından başlatılan ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen proje kapsamında hayata geçirilen ofis, üniversitenin bilimsel birikimini toplumla buluşturmayı, halkla daha güçlü ve sürdürülebilir bir iletişim kurmayı amaçlıyor.