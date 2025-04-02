Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 10 gündür yaşanan olaylar ve hayat pahalılığına karşı bugün başlatılacak olan boykota destek verdi.

"Vatandaşın tüketim tercihi"

Yavaş'ın ifadeleri şöyle: "Bir vatandaşın, anayasal çerçevede tüketim tercihini kullanması; suç değil, ifade özgürlüğüdür. Vatandaş ne alacağına da, ne almayacağına da kendi karar verir. Sorgulanması gereken halkın tercihi değil, halkı bu tercihe mecbur bırakanlardır. Boykot bir tepki değil, bir çığlıktır. Görmek istemeyene duyurmak içindir." diye konuştu.

https://x.com/mansuryavas06/status/1907145839115657370?s=61