Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan tartışmada boynundan bıçaklanan Kadir Çetin (28), ağır yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Sırrıpaşa Mahallesi Akbal Sokak'ta meydana geldi. Evinin önünde kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelilerle tartışan Kadir Çetin, yaşanan arbede sırasında bıçakla boynundan yaralandı. Çetin, kanlar içinde kalırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çetin, ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Çetin’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kaçan saldırganları ararken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.