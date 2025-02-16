Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, cesedin Hasan Bingül'e ait olduğunu tespit etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kurşun izleri olduğu belirlenen Hasan Bingül'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Yapılan çalışmalarda Bingül'ün 1 önce öldüğü değerlendirildi. Bingülk'ün ölüm nedeni ve cesedin kim ya da kimler tarafından boş araziye bırakıldığıyla ilgili Esenyurt Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Boş arazide erkek cesedi bulundu
ESENYURT'ta boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Cesedin, silahla vurularak öldürüldüğü tespit edilen Hasan Bingül'e (30) ait olduğu belirlendi.
Kaynak: DHA Ajansı
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