Batman'da geçen yıl 10 kişinin boğularak hayatını kaybetmesi sonrası, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ciddi bir uyarı ve bilgilendirme çalışması başlatıldı. Batman Çayı, Hasankeyf ve su kanalları gibi tehlikeli bölgelere dikkat çekilerek, yaz boyunca vatandaşlara su kenarlarının yüzmek için uygun olmadığının altı çiziliyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme çalışmaları ile boğulma olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Su Kenarlarında Tehlike Uyarıları: "Bu Sularda Yüzmek Çocuklar İçin Hayati Risk Taşır"

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Sema Yıldırım, Batman'daki su kenarlarının yüzmek için tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, vatandaşları daha dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı. Yıldırım, "Geçtiğimiz yaz döneminde yaşanan boğulma olayları bizleri derinden üzdü. Bu yaz da benzer bir durum yaşanmaması adına hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. Ayrıca, çocuklara ve gençlere yönelik yapılan eğitimlerde, Batman Çayı ve sulama kanallarının tehlikeleri anlatılıyor. Yıldırım, "Su hayattır, tedbirsizlik can almasın" diyerek vatandaşları uyardı.

Yaz Boyunca Bilgilendirme Çalışmaları Devam Edecek

Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı su altı kamerası ile yapılan çekimlerde, Batman’daki suların dip kısmının balçıkla kaplı olduğu, suyun kirli olduğu ve görüş mesafesinin oldukça yetersiz olduğu tespit edildi. Ekipler, yaz boyunca bu tehlikeler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam edecek. Bilgilendirici broşürler dağıtılarak, sulama kanalları ve baraj göletleri gibi alanlarda yüzmenin hayati risk taşıdığı vurgulanıyor.

"Suya Yaklaşmamaları İçin Çocuklarımı Uyarıyorum"

Negrican Özer (29), çocuklarıyla piknik yapmaya geldiği Batman Çayı kenarında, boğulma olaylarını her yıl duyduklarını ve bu yüzden çocuklarının suya yaklaşmaması için büyük bir özen gösterdiğini belirtti. "Bu haberleri duyduğumuzda içimiz acıyor. Allah korusun, böyle bir şey yaşanmaması için çok dikkat ediyoruz" diyen Özer, vatandaşları bu konuda daha dikkatli olmaya çağırdı.

Kanala Giren Çocuk, Tehlikeyi Anlattı

Bir süre önce sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren İsmail Azad Avcıoğlu (9), arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla girdiği kanalda yaşadığı korku dolu anları paylaştı. Avcıoğlu, "Kanalın tehlikeli olduğunu anladım, bir daha asla kanala girmeyeceğim. Tüm arkadaşlarıma da sesleniyorum: Lütfen sulama kanallarından uzak durun" diyerek, kanalların tehlikesine dikkat çekti.

Vatandaşlar, Boğulma Vakalarını Önlemek İçin Duyarlı Olmalı

Batman'da yaşanan boğulma vakalarının ardından, toplum destekli polislik ekipleri ve belediye ekiplerinin çalışmaları, bu yıl da devam ediyor. Yaz sezonunda çocukların ve gençlerin su kenarlarında daha dikkatli olması gerektiği, yaşanan acı olaylardan ders çıkarılması gerektiği ifade ediliyor.