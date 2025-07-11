Genel Müdür Erkılınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İnsanlığın vicdanında derin yaralar bırakan Srebrenitsa Soykırımı’nın yıl dönümünde hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
Boşnak kardeşlerimizin hiç sönmeyecek acılarını tüm kalbimle paylaşıyor, en içten taziyelerimizi sunuyorum."
Srebrenitsa’da 8 binden fazla Boşnak Müslüman katledilmişti
1995 yılında Bosna Savaşı sırasında, Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan en büyük insanlık trajedilerinden biri olan Srebrenitsa Soykırımı’nda 8 binden fazla Boşnak erkek ve çocuk, Sırp güçleri tarafından sistematik şekilde katledilmişti.
İnsanlığın vicdanında derin yaralar bırakan Srebrenitsa Soykırımı’nın yıl dönümünde hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.— Cavit ERKILINÇ (@caviterkilinc) July 11, 2025
Boşnak kardeşlerimizin hiç sönmeyecek acılarını tüm kalbimle paylaşıyor, en içten taziyelerimizi sunuyorum. pic.twitter.com/mCgJxSscjH