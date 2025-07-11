Genel Müdür Erkılınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İnsanlığın vicdanında derin yaralar bırakan Srebrenitsa Soykırımı’nın yıl dönümünde hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Boşnak kardeşlerimizin hiç sönmeyecek acılarını tüm kalbimle paylaşıyor, en içten taziyelerimizi sunuyorum."

Srebrenitsa’da 8 binden fazla Boşnak Müslüman katledilmişti

1995 yılında Bosna Savaşı sırasında, Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan en büyük insanlık trajedilerinden biri olan Srebrenitsa Soykırımı’nda 8 binden fazla Boşnak erkek ve çocuk, Sırp güçleri tarafından sistematik şekilde katledilmişti.

İnsanlığın vicdanında derin yaralar bırakan Srebrenitsa Soykırımı’nın yıl dönümünde hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Boşnak kardeşlerimizin hiç sönmeyecek acılarını tüm kalbimle paylaşıyor, en içten taziyelerimizi sunuyorum. pic.twitter.com/mCgJxSscjH — Cavit ERKILINÇ (@caviterkilinc) July 11, 2025