Gece saatlerinde ABD, Çin’e %104 oranında ek gümrük vergisi uygulamaya karar vermişti. Çin ise öğle saatlerinde bu hamleye karşılık olarak, ABD ürünlerine %84 oranında gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin şirketlerinin ABD Borsası'ndan çıkarılabileceğini duyurdu. Bessent, Çin’in uyguladığı gümrük tarifelerinin karşısında ciddi ekonomik önlemler alacaklarını ve Çinli şirketlerin ABD borsalarında işlem yapmalarının engellenebileceğini belirtti.

Bu gelişme, Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşlarının yeni bir boyuta taşındığını ve küresel ekonomi üzerinde daha büyük etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Ekonomistler, bu tür önlemlerin yalnızca iki ülkenin değil, dünya çapında ticaretin dengesini bozabileceğini vurguluyor.