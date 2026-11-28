HAYMANA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Haymana Belediyesine ait İlçemiz Medrese Mahallesi 661 ada 7 parsel üzerinde bulunan Ürofiz Termal Otel 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır.
- İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilir
- Ürofiz Termal Otel Aylık kira bedeline %20 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) ilave edilecek olup, kiracı aylık kira bedelini KDV dâhil olarak ödemekle yükümlüdür.
- Kira oranı yıllık TÜFE oranına göre değişecektir.
- Şartname ve diğer belgeler Haymana Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 250 TL bedel karşılığında temin edilebilir.
- Kiralama ihalesi Haymana Belediyesi binasında Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda 17.12.2026 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’da açık teklif usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
- Kiralamaya ait Otelin muhammen bedeli ve geçici teminat bilgileri aşağıda ki tabloda belirtilmiştir.
|NO
|MAHALLESİ
|ADA/
PARSEL
|HİSSE MİKTARI
|YÜZÖLÇÜMÜ (M2)
|
AYLIK KİRA BEDELİ
|
YILLIK KİRA BEDELİ
|3 YILLIK MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNATI
%3
|1
|MEDRESE
|661/7
|TAM
|688,20 m2
|
380.000,00TL
|
4.560.000,00 TL
|13.680.000,00 TL
|
410.400,00 TL
- Katılmak isteyen taliplerin ve isteklilerin 16.12.2026 tarihinde saat 17:00’a kadar Haymana Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden şartname almaları ve geçici teminatı yatırmaları gerekmektedir.
- Geçici Teminat Bedeli yüzde 3 olup, 3 Yıllık kira bedeli üzerinden hesaplanmıştır.
- İhaleye iştirak edilmemesi halinde 2886 Sayılı Devlet Kanunu’nun hükümleri uygulanacaktır.
İlan olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02606407