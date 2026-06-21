Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, bazı cadde ve eğlence mekanlarının önlerinde sürücülerden yasa dışı şekilde park ücreti alındığını tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtları ve mağdur ifadelerinin incelenmesinin ardından harekete geçen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.

“Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru” sloganıyla gerçekleştirilen operasyonda, kara yolu olarak belirlenen alanları işgal ederek sürücülerden para aldığı belirlenen eğlence mekanı çalışanları, valeler ve değnekçilerden oluşan 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, sürücülerden park ücreti değil “bahşiş” aldıklarını savundukları öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kamuya açık alanlarda park parası adı altında ücret talep edilmesinin yasa dışı olduğunu hatırlatarak vatandaşları bu tür uygulamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

NATO Zirvesi Öncesi Denetimler Sıklaştı

Yetkililer, NATO Zirvesi öncesinde başkent genelinde asayiş ve trafik düzenini sağlamak amacıyla denetimlerin artırıldığını belirtirken, kamu alanlarını işgal ederek haksız kazanç elde eden kişilere yönelik operasyonların devam edeceğini bildirdi.