Basın tarihinin simge günlerinden biri olan 24 Temmuz, yarın 116. yılına giriyor. Bu tarih, Osmanlı döneminde sansürün kaldırılmasıyla birlikte gazetecilikte önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

24 Temmuz 1908’de İstanbul’da çıkan gazeteler, Osmanlı'da II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte sansür memurlarını içeri almamış ve gazetelerini ilk kez sansüre göndermeden basmıştı. Bu olay, basın tarihine “sansürsüz ilk gün” olarak geçti.

1948 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu tarih “Basın Bayramı” olarak ilan edildi. Ancak 1971’de yapılan değişiklikle adı “Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü” olarak değiştirildi.

24 Temmuz, gazetecilik mesleğinin tarihsel gelişimini hatırlatmanın yanı sıra, ifade özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı gibi temel değerlerin gündeme geldiği bir gün olmayı sürdürüyor.