Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

" Yeşil Vatanı’ımızın korunması ve yaşatılması hepimizin en büyük sorumluluğu ve önceliği olmalıdır. Meteorolojik verilere göre yarın ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemlenecek. Bu da orman yangını riskini daha üst seviyeye çıkarıyor. Yangınlarla mücadelemizde aktif olarak kullandığımız İHA’larımız, hava filomuz, kara araçlarımız ve tecrübeli orman kahramanlarımızla bizler sahada en zorlu şartlara hazırız. Gelin hep birlikte önlemlerimizi artırarak Yeşil Vatanımıza sahip çıkalım. Doğada yaşayan canlıların yaşam alanlarını koruyalım. Yangınlara müdahale gücümüzle değil HİÇ YANGIN ÇIKMAMASI ile gururlanalım. Bir kez daha hatırlatalım: Anız yakmayalım Ormanlık alanlarda ateş yakmayalım İzmarit atmayalım Atıkları doğaya değil, çöp kutularına atalım Biçerdöver ve balya makinelerinde su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım En küçük bir duman gördüğümüzde 112’yi hemen arayalım Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım."

🌲 #YeşilVatan’ımızın korunması ve yaşatılması hepimizin en büyük sorumluluğu ve önceliği olmalıdır.



🌡️ Meteorolojik verilere göre yarın ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemlenecek. Bu da orman yangını riskini daha üst seviyeye çıkarıyor.



🚒 Yangınlarla mücadelemizde… pic.twitter.com/P5g2myk1l0 — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 8, 2025