Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, lise öğrencilerini alanında uzman konuklarla buluşturarak toplumsal ve evrensel değerlere dair farkındalıklarını artırmak amacıyla hayata geçirilen 'İftarda Konuşalım' programının ikincisi, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla Ankara Elmadağ Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 'erdem-değer-eylem' çerçevesinde düzenlenen programla, öğrencilerin akademik bilgiyi manevi ve kültürel değerlerle bütünleştirerek bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır’ın konuk olduğu programı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Asuman Kerkez hazırladı ve moderatörlüğünü üstlendi. Ankara Elmadağ Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programa, Elmadağ Fen Lisesi öğrencileri de katıldı.

Programda konuşan Bakan Tekin, katılımcılara, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. Konuşmasında, Türkiye’nin son yıllarda milli teknoloji hamlesinde büyük adımlar attığını vurgulayan Bakan Tekin, “Uzay ve havacılık alanındaki gelişmeler hepimizi gururlandırıyor. Bakanlık olarak Türkiye'nin yerli ve millî projelerini daha ilerilere taşıyacak insan kaynaklarını en donanımlı şekilde yetiştirmek için evlatlarımızı erken yaşlarda teknoloji ile buluşturma çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de özellikle son 20 yılda eğitim altyapısında önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Bakan Tekin, bu ilerlemenin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) raporlarına da yansıdığını belirterek, “Raporda, dünyada neredeyse bütün dersliklerinde akıllı tahta ve internet erişimi olan tek ülkenin Türkiye olduğu ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler’in kalkınmışlık endekslerinde de bu ifade var. Bu gerçekten çok önemli. Devletimiz bu anlamda ciddi katkı veriyor. Eğitimi Türkiye'nin birinci meselesi haline getiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum.” dedi.

Günümüzde ortalama 20 kişilik sınıflarda ders yapıldığını vurgulayan Bakan Tekin, “Bu anlamda dünya ortalamasının üstündeyiz. Dersliklerimizle ilgili OECD'nin en iyi ülkelerinden biriyiz. Türkiye, gerçekten bu anlamda bilhassa son 20 yılda çağ atladı.” değerlendirmesinde bulundu.

Kendi öğrencilik döneminden örnek vererek üniversite tercihi yapacağı dönemde fikir danışabileceği kimseyi bulamadığını anlatan Bakan Tekin, “Sizin kariyer planlamanız için sizi sıkacak kadar çok program yapıyoruz. Alanında uzman isimler geliyor, sizlerle konuşuyorlar. Bu konuşmaları veya benzer içerikleri EBA’ya yüklüyoruz. Eğilimlerinize ve yeteneklerinize uygun meslekleri seçebilmeniz için birçok imkan sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz. Bu imkanları sunan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ OKULUN İHTİYAÇLARINI YERİNDE GÖRÜP, EKSİKLERİ GİDERMEK'

Öğrencilerin taleplerini dinleyen Bakan Tekin, okul ziyaretlerinin önemine değinerek, “Bu ziyaretlerimizin amaçlarından biri, okulun ihtiyaçlarını yerinde görüp bu eksikleri gidermek.” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, okulda ‘Hezarfen’ isimli tarih ve ‘Yer Çekimsiz Ortam’ isimli bilim teknik konularında iki farklı dergi çıkardıklarını anlatan öğrenciler, Bakan Tekin ve diğer konuklardan dergi için röportaj talebinde bulundu. Talebine olumlu yanıt alan öğrenciler, Bakan Tekin ve konuklara teşekkür ederek derginin birer sayısını hediye etti.

UZAY YOLCULUĞUNDAKİ TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, geçen yıl gerçekleştirilen iki insanlı uzay misyonuna dair detayları öğrencilerle paylaştı. Ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile edindikleri tecrübeleri aktaran Atasever, uzayda yaptığı deney ve araştırmalarla ilgili öğrenciler tarafından merak edilen sorulara detaylı cevaplar verdi. Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 13 farklı deney yaptığını dile getiren Atasever, kendisinin de üzerinde üç farklı donanımla misyonu yerine getirdiğini aktardı.