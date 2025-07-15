Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS’ye ilişkin eleştirileri sert bir dille yanıtladı. Muharrem İnce’yi hedef alan Tekin, “Gerizekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz ama yetinmiyorlar” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyunda tartışmalara neden olan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavına yönelik iddialara tepki gösterdi. Tekin, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin sosyal medyada paylaştığı “LGS’den pis kokular geliyor” ifadesine sert yanıt verdi.

“O koku, CHP’li belediyelerin vatandaştan topladığı parayı çarçur ettiği yerlerden geliyor. Rüşvet operasyonlarıyla zaten ortaya saçıldı. CHP'nin dışına çıksınlar, pis kokudan kurtulacaklar” diyen Bakan Tekin, tartışmaların asıl hedefinin sınav sistemi değil, hükümeti yıpratmak olduğunu öne sürdü.

“Her sene aynı iftira senaryosu”

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, bazı kullanıcıların sosyal medyada dile getirdiği şaibe iddialarının manipülasyon içerdiğini savunan Tekin, bu tür açıklamaların öğrencileri ve ailelerini olumsuz etkilediğini belirtti:

“Biz bu sınavları ölçme-değerlendirme ilkelerine göre şeffaf ve denetime açık şekilde yapıyoruz. Ama bazıları, siyasi rant devşirmek için öğrencilerin emeğine gölge düşürmeye çalışıyor.”

Muharrem İnce ise açıklamalara şu ana kadar doğrudan yanıt vermedi. Ancak LGS sonuçlarına ilişkin şaibeli bulduğu noktaları yeniden gündeme taşıması bekleniyor.