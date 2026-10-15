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Bakan Çiftçi, "Bu kapsamda muhtemel riskleri asgari seviyeye indirmek amacıyla İstanbul'da 2 gün; Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova illerimizde 1 gün eğitim öğretime ara verilmiştir" bilgisini paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgileri aktaran Çiftçi, "Bugün itibarıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağışların yer yer metrekareye 100 ila 120 kilograma ulaşmaları beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, açıklamasında, "İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2 bin 727 vatandaşımız AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla sağ salim tahliye edilmişlerdir" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgileri paylaşarak, "Bugün itibarıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağışların yer yer metrekareye 100 ila 120 kilograma ulaşmaları beklenmektedir" açıklamasını yaptı.

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