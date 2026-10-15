Türk siyasetinin tanınmış isimlerinden Murat Karayalçın, siyasi parti tercihini değiştirdi. Eski Başbakan Yardımcısı ve eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Karayalçın’ın, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ayrılarak YENİ Parti’ye üye olduğu belirtildi.
Karayalçın’ın Yeni Adresi YENİ Parti Oldu
Siyasi kariyerinde önemli görevler üstlenen Murat Karayalçın’ın CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye geçmesi, siyaset gündeminde öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.
Karayalçın’ın parti değişikliğinin gerekçesine ve yeni partisindeki çalışmalarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Konuyla ilgili gelişmelerin önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.
Muhabir: Şevval Ateş