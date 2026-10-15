Halk TV’ye kayyum atanması olayının yankıları sürüyor. Dün akşam YENİ Parti Ankara il örgütü ve Çankaya İlçe örgütü Halk TV Ankara Bürosunu ziyaret ederek televizyonun Ankara Temsilcisi Serhan Asker’i yalnız bırakmadı.

Ziyarete YENİ Parti Kurucu İl Başkanı Av. İbrahim Karaca, Çankaya İlçe Başkanı Ercan Başal, eski milletvekili ve Gazeteci Mustafa Balbay, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ziyarette açıklamalarda bulunan YENİ Parti Ankara Kurucu İl Başkanı Av. İbrahim Karaca “AKP iktidarının zulmüne sessiz kalmayacağız; halkın haber alma hakkını ve basın özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz.” dedi.

“BUGÜNLER DE GEÇECEK”

Eski İzmir Milletvekili ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, basına yönelik saldırıların sadece bir medya kuruluşuna değil, aynı zamanda halkın haber alma hakkına da yöneldiğini vurguladı. Balbay “Halk TV’nin Ankara Bürosundayız. Serhan Asker’e sarıldık. Halk TV, adı üstünde halktır! Halka kayyum atanamaz! Bugünler geçecek… Bugünlerden yarınlara direnenler kalacak!” diye konuştu.