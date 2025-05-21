Ayvalıkgücü Belediyespor, 25 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de Antalya Park Stadı’nda Kahramanmaraş İstiklalspor ile 3. Lig Play-Off finalinde karşı karşıya gelecek. Ayvalıkgücü, bu zorlu finali kazanarak 2. Lig’e yükselme şansını elde edecek.

Kahramanmaraş İstiklalspor Finalde

Kahramanmaraş İstiklalspor, Play-Off 4. Grup’ta Zonguldakspor, Kırıkkale FK ve Sebat Gençlikspor’u eleyerek finale çıkmayı başarmıştı. Kahramanmaraş temsilcisi, Ayvalıkgücü karşısında da galip gelerek 2. Lig biletini kazanmayı hedefliyor.

Ayvalıkgücü Belediyespor’un 2. Lig Hedefi

Ayvalıkgücü Belediyespor, finalde elde edeceği zaferle 2. Lig’e yükselme hayalini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor. Final maçı, her iki takım için de büyük bir öneme sahip ve 2. Lig yolunda kader anı olacak.