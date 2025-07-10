Karaman'da kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü Ali Şan (37), yaralandı. Şan’ın direksiyon başında uyuduğu iddia edildi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Karaman-Konya kara yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Direksiyon başında uyuduğu iddia edilen Ali Şan'ın kullandığı kamyonet, park halindeki kamyona çarptı. Kamyonet hurdaya dönerken, araçta sıkışan Ali Şan ihbarla gelen ekiplerin yarım saatlik çalışması ile kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şan, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.