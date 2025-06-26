MKE Ankaragücü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

" Kulüp Başkanımız Sayın Gazi Ercüment Tekin ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Ankara Ticaret Odası Başkanı Sayın Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede, kulübümüzün mevcut durumu ile kısa ve uzun vadeli hedefleri hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuş; ATO ile gerçekleştirilebilecek olası iş birlikleri kapsamında Ankaragücü’ne katkı sağlayabilecek projeler üzerine kapsamlı istişareler yapılmıştır.

Sayın Baran, Ankaragücü’ne yönelik desteklerin haftaya gerçekleştirilecek Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu toplantısında kapsamlı şekilde değerlendirileceğini ve ardından kulübümüze gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını ifade etmiştir.

Ziyaretin sonunda Başkanımız Sayın Gazi Ercüment Tekin, Sayın Gürsel Baran’a isminin yazılı olduğu Ankaragücü formamızı takdim etti. Misafirperverlikleri ve kulübümüze gösterdikleri yakın ilgi için Sayın Gürsel Baran’a ve Ankara Ticaret Odası’na teşekkür ederiz."

Başkanımızdan Ankara Ticaret Odası’na Ziyaret



Kulüp Başkanımız Sayın Gazi Ercüment Tekin ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Ankara Ticaret Odası Başkanı Sayın Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti.



Gerçekleşen görüşmede, kulübümüzün mevcut durumu ile kısa ve uzun vadeli hedefleri… pic.twitter.com/4h5ZPvqXif Sabri Ugan öldü mü? İçeriği Görüntüle June 25, 2025