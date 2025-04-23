Ankara Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla başkentte yaşayan vatandaşları önemli bir meteorolojik uyarı konusunda bilgilendirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan son hava durumu verilerine göre, Ankara'da yarın gün boyunca sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin etkili olması bekleniyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, özellikle öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırması beklenen yağışların, kısa sürede etkili olabileceği ve yerel olarak şiddetli olabileceği ifade edildi. Bu durumun, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarlar ve ulaşımda aksamalar gibi çeşitli olumsuzluklara neden olabileceğivurgulandı.

Ankara Valiliği, vatandaşların bu tür olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini hatırlatarak, mümkünse dışarı çıkmamalarını, çıkmaları durumunda ise dikkatli olmalarını ve resmi kurumlardan yapılacak uyarıları yakından takip etmelerini önerdi. Ayrıca, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve ani hava değişimlerine karşı sürücülerin temkinli davranmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, başkentte görevli tüm kurumların ve ilgili birimlerin gelişmeleri anlık olarak takip ettiği, gerek görülmesi halinde ek önlemlerin hızlıca devreye sokulacağı da bildirildi. Vatandaşların ise hem kendi güvenlikleri hem de toplum sağlığı açısından alınan uyarılara titizlikle riayet etmeleri gerektiği hatırlatıldı.