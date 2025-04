ANKARA İLİ KIZILCAHAMAM İLÇESİ ÜÇBAŞ MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN İR:2021/01 NOLU İŞLETME RUHSAT SAHASINDAKİ KUYUDAN ELDE EDİLEN JEOTERMAL KAYNAK SUYUN SERACILIK PROJESİNDE KULLANILMASI İÇİN KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR.



1-İHALE KONUSU;

Kızılcahamam İlçesi Üçbaş bölgesinde bulunan, şartnamesinde paftası koordinatları ve kaynak bilgileri belirtilen, Başkanlığımıza ait Jeotermal Kaynak İşletme ruhsatı içerisindeki kuyudan elde edilen jeotermal kaynak suyun, seracılık faaliyetinde kullanılması için ihale yoluyla kiralanması.



2-MUHAMMEN BEDELİ;

2.a) Muhammen bedeli : 390.000,00 TL

2.b) Geçici teminatı : 11.700,00 TL

2.c) İhale Tarihi ve Saati : 16.04.2025 Saat: 11:00

2.d) İhale Usulü: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.



3–İHALENİN YERİ VE ŞARTNAME TEMİNİ:

3.1 Şartname temini: Şartname, Varlık Mahalle Tanzimat Caddesi No:67 /B Blok-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden 1000,00 TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedeli, Başkanlığımızın T.C. Ziraat Bankası Ulus Şubesi’nde bulunan TR 56 0001 0006 8369 3827 0750 05 nolu hesaba yatırılacaktır.

3.2. İhalenin yapılacağı yer: İhale, Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No: 67/B Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, ihale odasında yapılacaktır.

3.3.Başvuruların verileceği yer; Başvuru dosyası, Varlık Mah. Tanzimat Caddesi No:67/B Blok-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde, İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir.



4-İHALEYE KATILMA BELGELERİ:

4.1 Gerçek kişi istekliler için;

a) Adres beyannamesi,

b) T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2 Tüzel Kişiliğe haiz İstekliler için;

a) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından son 1 (bir) yıl içerisinde alınmış Oda kayıt belgesi

b)Noter tasdikli imza sirküleri

c)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

d) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

4.3 Ortak Belgeler;

a-) Bağlı olduğu vergi dairesi ile vergi numarası beyanı veya vergi levhası,

b-) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın Başkanlığımızın T.C. Ziraat Bankası Ulus Şubesi’nde bulunan TR 59 0001 0006 8369 3827 0750 05 nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu,

c-) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi,

d-) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden borcu olmadığına dair belge,

e-) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair 1000,00 TL’lik banka makbuzu.



5-Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.



6-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



İlan olunur.