ESAS NO : 2021/1656

KARAR NO : 2023/1174

İ L A N

SANIK : ÖZGÜR KILINÇ, Hüseyin ve Ayşe oğlu, 01/09/1981 Haymana doğumlu, Ankara, Haymana, Durutlar mah/köy nüfusunda kayıtlı. adresinde oturur. TC Kimlik No:14059120596

SUÇ : Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 03/07/2019

KANUN

MADDESİ : 5237 sayılı TCK'nın 157/1, 62/1, 52/2, 52/4, 50/1-a, 52/2, 52/3

CEZASI : 6.000,00 TL Adli Para Cezası ve 80 TL Adli Para Cezası

Yukarıda açıklanan hüküm sanığın adresinin tespit edilememesi sebebiyle gerekçeli karar ve katılan vekilinin istinaf dilekçesi tebliğ edilememiş olmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede ilanen tebliğine,

Hükmün ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek bir dilekçe ile veya bu konuda tutanak tutmaya yetkili kâtibe yapılacak başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yoluna müracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yoluna müracaat edilmediği taktirde dosyanın İstinafa gönderileceği tebliğ olunur.