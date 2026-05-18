

İlçemiz sınırları içerisinde, aşağıda adresi, cinsi, yıllık muhammen bedeli %3 Geçici Teminatı, İhale Tarihi ve saati belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre ihale yolu ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere 06.05.2026 tarih 2921, 2922 ve 2923 sayılı Encümen Kararları ile kiralaması yapılacak olup; hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecektir.

1- İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Zübeyde Hanım Mahallesi 657. Sokak No:14 adresinde bulunan Altındağ Belediye Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN huzurunda yapılacaktır.

2-Bu ihaleye ait şartname, Gültepe Mahallesi Gültepe Caddesi No:8/A Altındağ Belediye Başkanlık Binası 1. Katta bulunan Emlak ve İstimlak ve Müdürlüğünde görülebilir ve Geçici Teminat bedelleri en geç 02.06.2026 Salı günü saat 16:00’ya kadar yatırılacaktır.

3-İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır.

-İsteklinin gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgahının olması, gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri ihaleye ortak olarak girecek şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı, istekliyi şahıs temsil etmesi halinde ‘vekil’ olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, kimlik belgesi ve ihale yasaklısı olmadığına ilişkin belge,

-İsteklinin bir şirket olması halinde; İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, şirket yetkilisi imza sirküsü veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletnamelerinin, kimlik belgesi ve ihale yasaklısı olmadığına ilişkin belge,

-İstekli Tüzel Kişi olması halinde; Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir. İsteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı, kimlik belgesi ve ihale yasaklısı olmadığına ilişkin belge,

-İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde; Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı, kimlik belgesi ve ihale yasaklısı olmadığına ilişkin belge gerekmektedir.







SIRA NO ADRESİ M² CİNSİ AYLIK MUHAMMEN BEDEL 3 YILLIK

MUHAMMEN BEDELİ %3

GEÇİCİ TEMİNATI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ



1 7306 ada 24 parsel Hacı Bayram Mah. Anafartalar Cad. No:58/C 15,00 Dükkan 5.000,00TL+KDV 180.000,00TL+KDV 5.400,00 TL 03.06.2026 16.00



2 385 ada 8 parsel Hacettepe Mah. Hamamarkası Sok. No.5/A-B 77,00 Dükkan 20.000,00TL+KDV 720.000,00TL+KDV 21.600,00 TL 03.06.2026 16.10



3 22844 ada 5 parsel Kale Mah. Salman Sok. Ahiler İş Merkezi No:23/6 34,11 Dükkan 7.500,00TL+KDV 270.000,00TL+KDV 8.100,00 TL 03.06.2026 16.20



