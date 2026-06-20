Kaza, Münih'in kuzeyindeki Milbertshofen bölgesinde yerel saatle 01.40 sıralarında meydana geldi. Yalnızca yük trenlerinin kullandığı demiryolu hattında manevra yapan iki yük treni henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle trenlerden biri raydan çıkarken, iki yük vagonu köprüden aşağı düşerek caddeye savruldu. Olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine yaklaşık 60 kişilik itfaiye ve acil müdahale ekibi yönlendirildi. Ekipler, raydan çıkan vagonların kaldırılması ve hattın güvenli hale getirilmesi için çalışma başlattı.

Yolcu seferleri etkilenmedi

Deutsche Bahn sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, kazanın yalnızca yük trenlerine ayrılmış hatta meydana geldiği belirtildi. Bu nedenle bölgesel ve uzun mesafeli yolcu trenlerinin seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Polis yetkilileri, halk için herhangi bir güvenlik riski bulunmadığını açıklarken, raydan çıkan vagonların kaldırılmasının pazar gününe kadar sürebileceğini duyurdu. Kazanın meydana geldiği bölgede trafik geçici olarak durdurulurken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.