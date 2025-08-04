Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalamasına bakıldığında, ağustos ayında kira artış oranı yüzde 41,13 olarak hesaplandı.



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte ağustos ayında kira sözleşmesi yenilenecekler için zam oranı netleşti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) on iki aylık ortalamalara göre hesaplandığında, Ağustos 2025'te uygulanabilecek kira artış oranı yüzde 41,13 oldu.

Bu oran, hem işyeri hem de konut kiraları için geçerli olacak. Daha önce yalnızca işyeri kiralarında baz alınan TÜFE ortalaması, konut kiralarında uygulanan yüzde 25'lik yasal artış sınırının 1 Temmuz 2025 itibarıyla sona ermesiyle birlikte yeniden konutlar için de geçerli hale geldi.

Buna göre, ağustos ayı itibarıyla yenilenecek kira sözleşmelerinde ev sahipleri, kiraya en fazla yüzde 41,13 oranında zam yapabilecek.