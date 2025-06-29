Adıyaman'ın Besni ilçesinde 5 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 15 kişi dumandan etkilendi.

"201 bin konutu tamamlayarak anahtarlarını ailelerimize teslim ettik"
"201 bin konutu tamamlayarak anahtarlarını ailelerimize teslim ettik"
İçeriği Görüntüle

Hasan Tütün Mahallesi’ndeki 5 katlı bir binanın 3'üncü katında dün gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 1 saatlik çalışma ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 15 kişi ise Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA