Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ (ABB) Altındağ ilçesinde bulunan ve kendi haline bırakılan Karacaören Sanayi Sitesini yeniliyor. Sanayi Sitesi 8,5 km içme suyu hattı, 5,5 km atık su (kanalizasyon) hattı ve 3 km yağmur suyu hattı sorunlarını çözdü. ASKİ, toplam 77 milyon 488 bin TL’lik yatırımla sanayi esnafına modern ve sağlıklı bir altyapı sunuyor.

"Esnafa modern ve sağlıklı bir altyapı"

ABB'nin konuya ilişkin paylaşımı şöyle: "Karacaören Sanayi Sitesi’nin 35 Yıllık Altyapısını Yeniliyoruz Altındağ’daki Karacaören Sanayi Sitesi’nde yıllardır çözülemeyen altyapı sorunlarına neşter vuruluyor. 8,5 km içme suyu hattı 5,5 km atık su (kanalizasyon) hattı 3 km yağmur suyu hattı ASKİ, toplam 77 milyon 488 bin TL’lik yatırımla sanayi esnafına modern ve sağlıklı bir altyapı sunuyor. 1985’ten bu yana ilk kez bu ölçekte bir yenileme yapılıyor." denildi.