Kamu personeli olarak görev almak isteyen adayların merkezi atama tercih süreci için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Tercihler yarın itibarıyla başlıyor ve 17 Temmuz 2025 tarihinde sona eriyor. Bu süreçte adaylar, kadrolar arasından tercihlerini yapabilecek. Tercihler, ÖSYM’nin resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ya da e-devlet ile giriş seçeneğiyle gerçekleştirilecek. KPSS puanı ile kamu kurumlarına atanmak isteyen adaylar için tercih kılavuzunun dikkatle incelenmesi tavsiye ediliyor. Özellikle nitelik kodlarına ve adaylarda aranan niteliklere dikkat edilmesi öneriliyor.

KPSS-1 Yerleştirme Tercihleri Ne Zaman?

Milyonlarca aday, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından merkezi atama tercihlerinin ne zaman olacağını bekliyordu. ÖSYM tarafından tarihler netleştirildi. Takvime göre, 2025 KPSS-1 yerleştirme döneminde tercihler 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.