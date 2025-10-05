Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli Ahmet Civelek (14) yaşamını yitirdi. Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolunun Kargalıhanbaba geçişinde meydana geldi.

Caddede ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil, bisikletli Ahmet Civelek’e çarptı. Yere savrulan Civelek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ahmet Civelek ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Civelek doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.