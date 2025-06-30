İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda, il jandarma komutanlıkları tarafından 12 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Operasyon kapsamında; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis", "kamu kurumlarını zarara uğratma" gibi birçok suçtan toplam 230 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 93’ü tutuklandı, 100'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerleriyle ilgili işlemler ise devam ediyor.

Gayrimenkuller, Araçlar ve Banka Hesaplarına El Konuldu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, operasyonlar kapsamında şüphelilere ait 9 gayrimenkul, 27 araç, 1 dükkan, 2 arsa ve toplam değeri 2 milyon lira olan banka hesaplarına el konuldu. Ayrıca ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler, büyük miktarda nakit para, çek/senet, banka ve kredi kartları, bilgisayar, cep telefonları ve dijital materyaller de ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya'dan Teşekkür Mesajı

Bakan Yerlikaya, operasyonları başarıyla yöneten cumhuriyet başsavcılıklarına, il jandarma komutanlıklarına ve MASAK ekiplerine teşekkür ederek, kararlılıkla mücadele vurgusu yaptı.