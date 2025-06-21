MHP Genel Merkezi’ndeki Gün Sazak Konferans Salonu’nda düzenlenen “Sağlık Politikalarında Yapay Zekanın Yeri ve Tıbbın Geleceği” panelinde konuşan Yurdakul, çağın en değerli varlığının bilgi olduğunu belirtti.

“Eskiden altın ve pırlanta değerliyken artık bilgi en büyük güç. Ancak bilgi hem fırsatlar hem tehditler içeriyor. Erken yol alan ülkeler, bilgiyi düzenlemek için regülasyonlar geliştirmeye başladı bile.”

Yurdakul, sağlık alanında dışa bağımlılığı azaltma ve rekabetçi bir sağlık endüstrisi kurma hedefiyle yüksek nitelikli insan kaynağının harekete geçirilmesi gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti:

“Girişimcilerimiz ve bilim insanlarımız sayesinde, sağlık endüstrisinde dünyaya ürün ve hizmet ihraç eden bir ülke olabiliriz. MHP olarak bu alandaki gelişmeleri dikkatle izliyor ve ülkemiz için stratejik hamleleri belirliyoruz.”

Yapay zekanın sağlık sektöründeki rolüne de değinen Yurdakul:

“Yapay zekayla sağlıkta daha hızlı, doğru ve erişilebilir hizmetler mümkün. Bu alanda üniversitelerimizin bilgi birikimi, Türk gençliğinin dinamizmi ve özel sektörün girişimci ruhu birleştiğinde Türkiye’yi teknoloji üssü yapabiliriz. Kısaca; Türkiye için iş birliği diyoruz.”

Programda, Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Prof. Dr. Pınar Özışık, Dr. Ayşe Keleş ve Av. Melisa Yıldız da yapay zekâ ve sağlık politikaları konusunda sunumlar yaptı.