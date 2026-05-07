Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsünde düzenlenen Bahar Şenliği’nde sahne alan İlkay Akkaya konseri sırasında yaşanan bayrak tartışması gerginliğe neden oldu. Konser alanında bir grup öğrenci tarafından Türk bayrağı açılmasının ardından bazı katılımcılar ile öğrenciler arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine alanda arbede yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, konser sırasında yaşanan itişmeler ve taraflar arasındaki gerilim dikkat çekti. Olay sonrası bazı kullanıcılar bayrağa saygısızlık yapıldığı iddiasında bulunurken, sanatçı İlkay Akkaya yaptığı açıklamada bu iddiaları reddetti.

Akkaya, yaptığı açıklamada “Asla bayrağa saygısızlık yapılmadı. Bayraklı grup provoke edildi” ifadelerini kullandı. Olayın ardından üniversite çevresinde yaşanan gerilim sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

ODTÜ'DEN İSE KONUYLA İLGİLİ ŞU ŞEKİLDE AÇIKLAMA GELDİ;