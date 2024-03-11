İşte bilinen en eski Mehter Marşı

Bugün dinlediğimiz Mehter marşları 20. yüzyılda yazılmış daha çok gösteri amaçlı marşlardır. Keszckes, asıl adlarıyla Kecskés-együttes müzik grubunu çaldığı bu marş, 1600’lerde Kanuni Sultan Süleyman tarafından seferde kullanılan bilinen en eski mehter marşı olduğu söyleniyor.