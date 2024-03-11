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İşte bilinen en eski Mehter Marşı

Macar müzik grubu olan Keszckes, 1600'lerden kalan Osmanlı marşını çaldı. Keszckes müzik grubunun performansı, eref2000 isimli YouTube kanalında yayınlandı.

Bugün dinlediğimiz Mehter marşları 20. yüzyılda yazılmış daha çok gösteri amaçlı marşlardır. Keszckes, asıl adlarıyla Kecskés-együttes müzik grubunu çaldığı bu marş, 1600’lerde Kanuni Sultan Süleyman tarafından seferde kullanılan bilinen en eski mehter marşı olduğu söyleniyor.

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11 Mar 2024 - 18:53 - Yaşam

Mahreç  Zehra Önen

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