Van’ın Erciş ilçesinde bahçe ve arazilerin sulanması için verilen sulama suyu, kanallara atılan çöpler nedeniyle taşkına yol açtı. Su baskınında binaların bodrum katlarını ve iş yerlerini su bastı, cadde trafiğe kapandı.

Olay, Erciş’in Vanyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sulama Birliği tarafından Koçköprü Barajı’ndan mahalledeki sulama kanallarına su verildi. Ancak kanallara atılan çöp yığınları suyun akışını engelledi. Tıkanan kanaldan taşan sular, caddedeki iki binanın bodrum katlarına ve iş yerlerine doldu. Su baskınında esnaf büyük zarar görürken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sulama Birliği ekipleri, dalgıç motorlarla su tahliyesi yaptı. Perde dükkanı sahibi Işık Cesim, bodrumda bulunan kumaşların, dikiş makinelerinin ve birçok ürünün kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Erciş Ovası Sulama Birliği Başkanı Mahir Polathan, taşkının bilinçsizce çevreye atılan atıklardan kaynaklandığını söyledi. Polathan, “Sulama kanalına kanepe, halı ve çöp atılmış. Yaklaşık 480 metrelik kanalı ekiplerimizle temizleyerek açtık. Vatandaşlarımızdan ricamız, kanallara çöp atmamaları” ifadelerini kullandı.