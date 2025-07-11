Prof. Dr. Aksoy, sıcak havalarda bedenin gece yeterince soğuyamadığını ve bunun uyku düzenini ciddi şekilde bozduğunu belirtti:
“Uykuya dalma süresi uzuyor, derin uyku azalıyor. Bu durum, ertesi gün kaygı, sinirlilik, unutkanlık ve konsantrasyon bozukluklarına yol açıyor.”
Uyku hijyeni açısından ise şu önerilerde bulundu:
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Akşam saatlerinde ekran kullanımını azaltın
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Serinletici duşlar alın
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Odayı havalandırarak serin tutun
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Doğal kumaşlardan çarşaflar ve açık renkli perdeler kullanın
“Sıcaklık Psikolojik Gerilimi Tetikliyor”
Yaz aylarında öfke patlamaları, tahammülsüzlük, huzursuzluk gibi ruhsal tepkilerin arttığını belirten Aksoy:
“Bu belirtiler sadece bireysel zaaflar değil, çevresel baskının ruhsal izdüşümüdür.”
Ayrıca sıcak havaların, özellikle şizofreni ve bipolar bozukluk gibi hastalıklarda semptom artışına neden olduğunu, bu nedenle erken müdahalenin çok önemli olduğunu vurguladı.
Sıvı Alımı, Beslenme ve Giyim: Dengeyi Sağlayan Diğer Unsurlar
Prof. Dr. Aksoy, psikolojik sağlığı korumada şu maddelere de dikkat çekti:
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Günde 2.5-3 litre su içilmeli
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Açık renkli, pamuklu giysiler tercih edilmeli
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Aşırı yağlı, baharatlı gıdalardan kaçınılmalı
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Alkol ve kafein tüketimi sınırlandırılmalı
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“Vücut susuz kaldığında, sadece fiziksel değil, zihinsel yorgunluk ve konfüzyon da ortaya çıkabilir.”
Psikolojik Destek Yaz Aylarında da Gerekli
Yaz döneminde psikolojik desteğin ötelenmemesi gerektiğine dikkat çeken Aksoy, özellikle şu gruplar için erken müdahale çağrısında bulundu:
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Yaşlılar
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Yalnız yaşayan bireyler
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Kronik psikiyatrik rahatsızlıkları olanlar
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Yüksek sıcaklık altında çalışanlar
“Yaz Sıcakları Görünmez Bir Psikolojik Uyarandır”
Prof. Dr. Umut Mert Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı:
“Yaz mevsimi sadece tatil değil, aynı zamanda ruhsal dengeyi koruma dönemidir. Sıcaklık, bireyin ruhsal eşiğini zorlayan görünmez bir uyarandır. Bu uyarıyı dikkate almak, çöküşü önlemenin ilk adımıdır.”