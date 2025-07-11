Prof. Dr. Aksoy, sıcak havalarda bedenin gece yeterince soğuyamadığını ve bunun uyku düzenini ciddi şekilde bozduğunu belirtti:

“Uykuya dalma süresi uzuyor, derin uyku azalıyor. Bu durum, ertesi gün kaygı, sinirlilik, unutkanlık ve konsantrasyon bozukluklarına yol açıyor.”

Uyku hijyeni açısından ise şu önerilerde bulundu:

Akşam saatlerinde ekran kullanımını azaltın

Serinletici duşlar alın

Odayı havalandırarak serin tutun

Doğal kumaşlardan çarşaflar ve açık renkli perdeler kullanın

“Sıcaklık Psikolojik Gerilimi Tetikliyor”

Yaz aylarında öfke patlamaları, tahammülsüzlük, huzursuzluk gibi ruhsal tepkilerin arttığını belirten Aksoy:

“Bu belirtiler sadece bireysel zaaflar değil, çevresel baskının ruhsal izdüşümüdür.”

Ayrıca sıcak havaların, özellikle şizofreni ve bipolar bozukluk gibi hastalıklarda semptom artışına neden olduğunu, bu nedenle erken müdahalenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Sıvı Alımı, Beslenme ve Giyim: Dengeyi Sağlayan Diğer Unsurlar

Prof. Dr. Aksoy, psikolojik sağlığı korumada şu maddelere de dikkat çekti:

Günde 2.5-3 litre su içilmeli

Açık renkli, pamuklu giysiler tercih edilmeli

Aşırı yağlı, baharatlı gıdalardan kaçınılmalı " SMA tanılı çocuk sayısını azaltmak en iyi hedefimiz olacak" İçeriği Görüntüle

Alkol ve kafein tüketimi sınırlandırılmalı

“Vücut susuz kaldığında, sadece fiziksel değil, zihinsel yorgunluk ve konfüzyon da ortaya çıkabilir.”

Psikolojik Destek Yaz Aylarında da Gerekli

Yaz döneminde psikolojik desteğin ötelenmemesi gerektiğine dikkat çeken Aksoy, özellikle şu gruplar için erken müdahale çağrısında bulundu:

Yaşlılar

Yalnız yaşayan bireyler

Kronik psikiyatrik rahatsızlıkları olanlar

Yüksek sıcaklık altında çalışanlar

“Yaz Sıcakları Görünmez Bir Psikolojik Uyarandır”

Prof. Dr. Umut Mert Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yaz mevsimi sadece tatil değil, aynı zamanda ruhsal dengeyi koruma dönemidir. Sıcaklık, bireyin ruhsal eşiğini zorlayan görünmez bir uyarandır. Bu uyarıyı dikkate almak, çöküşü önlemenin ilk adımıdır.”