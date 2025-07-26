TÜİK verilerine göre Türkiye, 2024 yılında sağlık turizminde yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi ağırladı ve 3 milyar dolargelir elde etti. Elif Ural, bu başarının büyük oranda medikal turizm, estetik operasyonlar ve diş tedavileri gibi alanlarda gerçekleştiğini ifade etti.

"Türkiye artık yalnızca 'yükselen bir yıldız' değil; dünya çapında bir sağlık turizmi lideri olma yolunda ilerliyor."

— Elif Ural / TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi

Veri Takibi Artıyor, Kayıt Dışı Önleniyor

Ural, 2025 Eylül itibarıyla tüm acente ve kliniklerin hasta bilgilerini Sağlık Bakanlığı sistemine kaydetmekle yükümlü olacağını belirterek, bu sayede kayıt dışı hasta trafiğinin önüne geçileceğini ve daha şeffaf bir sağlık turizmi altyapısı kurulacağını söyledi.

İstanbul ve Antalya Öne Çıkıyor

Sağlık turizminde İstanbul, saç ekimi ve büyük cerrahi operasyonlarda hala öncü konumda bulunurken; Antalya, özellikle dental (diş) tedavilerde büyük ivme kazandı. Avrupa pazarında Türkiye denince artık Antalya'nın da sıkça anıldığını belirten Ural, "Antalya, havalimanı kapasitesiyle hızla gelişiyor" dedi.

Termal ve Engelli Turizmde Büyük Potansiyel

Türkiye'nin sahip olduğu termal kaynak zenginliği sayesinde bu alanda Çekya gibi ülkelerle rekabet edebileceğini belirten Ural, Afyon ve Mersin gibi şehirlerin termal turizme entegre edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca engelli bireylere yönelik tatil ve tedaviyi birleştiren tesislerin kurulmasının önemine dikkat çekti.

Estetik Turizmde Orta Doğu ve Avrupa Ayrışıyor

Burun estetiği, vücut şekillendirme ve saç ekimi gibi alanlarda Türkiye’ye özellikle Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden yoğun talep olduğunu ifade eden Ural, yaz aylarında sıcak havalar nedeniyle estetik operasyonlara olan talebin azaldığını, ancak sonbaharda yeniden artmasını beklediklerini kaydetti.

Türkiye, Birçok Avrupa Ülkesinin Önünde

Elif Ural, “Türkiye’nin hastaneleri, teknolojik altyapısı ve doktorları birçok Avrupa ülkesinden ileride” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Antalya’da aynı anda 50 uçak kalkabiliyor. Ulaşım olan her şehirde sağlık turizmi geliştirilebilir. Türkiye’nin potansiyeli henüz tam olarak kullanılmadı.”