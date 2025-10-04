(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)

2025/55 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/55 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Örnek Mahallesi, 671. Cadde, 15 kapı numaralı Yıldırım Apartmanının bulunduğu yere rastlayan Zemin Kat, 381 nolu taşınmaz tapu kaydında; Ankara İli, Altındağ İlçesi, Ziraat Mahallesi,9953 Ada, 1 Parsel, 44.100,00 m² Yüzölçümlü, 90/44100 Arsa Paylı, Zemin Kat, 381 Nolu Mesken vasıflı taşınmazın bulunduğu binanın; 1 bodrum+zemin+4 normal kat olarak inşaa edildiği, açık otopark bulunduğu, fiili durumda meskenin;salon, 2 oda, mutfak, banyo, hol ve bir balkon hacimlerinden oluştuğu, iki odasının salona açıldığı, ısınmanın doğalgaz kombi ile sağlandığı, doğalgaz saati ve peteklerinin takılı olduğu, net kullanım alanının 47,63 m² olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle eklentisi 381 nolu Kömürlük ile birlikte satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Örnek Mahallesi, 671. Cadde, Yıldırım Apartmanı Zemin Kat No:15/381 Altındağ / ANKARA

Yüzölçümü : 44.100,00 m2

Arsa Payı : 90/44100

İmar Durumu : Keçiören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 04/07/2025 tarih 333983 sayılı cevabi yazısında; Örnek Mahallesi, 9953 ada, 1 parselin 17/04/2017 tarih ve 2017/10145 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile "Riskli Alan" ilan edildiği, 02/06/2017 tarih ve 30084 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği, bu karar doğrultusunda 9953 ada 1 parsel sayılı taşınmazın imar durumunun 1/1000 ölçekli onaylı uygulama imar planı kapsamında "Ticaret+Konut Alanı" olarak ayrıldığı, yapılaşma koşullarının ayrık nizam, E:2.10, Yençok:Z+11 olarak belirlendiği, yapı ruhsatı tarihinin 10/02/1973 tarihi olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 1.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 10:34

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 10:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 10:34

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 10:34

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.