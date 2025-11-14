(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)

2024/456 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/456 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli, Altındağ İlçesi, Örnek Mahallesi, Faik Suat Caddesi, 8 Kapı numaralı apartmanda yer alan 135 nolu taşınmaz tapu kaydında; Ziraat Mahallesi, 9951 Ada, 3 Parselde kayıtlı 35.350,00m2 yüz ölçümlü 102/35350 arsa paylı 3. Kat, 135 nolu mesken ve eklentisi 135 nolu kömürlük ile birlikte satışına karar verilen taşınmazın bulunduğu bina; blok nizam betonarme kargir tarzında bodrum+zemin+3 normal kat olmak üzere toplam 5 kattan oluştuğu, fiili durumda; antre-hol, salona bağımlı 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 1 adet balkon (PVC ile kapatılarak dahil edilmiş) hacimlerinden oluştuğu, 1 odada gömme ahşap dolap bulunduğu, ısınmanın kombi ile sağlandığı, faydalı kullanım alanı net 55,00m2, balkonun 6,50m2 olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Örnek Mahallesi, Faik Suat Caddesi, No:8/135 Altındağ / ANKARA

Yüzölçümü : 35.350,00 m2

Arsa Payı : 102/35350

İmar Durumu : Altındağ Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/11/2025 tarih 370624 sayılı cevabi yazıda; 17/04/2017 tarih 2017/10145 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "riskli alan" ilan edildiği, 02/06/2017 tarih 30084 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği, bu doğrultuda 1/1000 ölçekli onaylı uygulama imar planı kapsamında "ticaret+konut alanı" olarak ayrıldığı, yapılaşma koşullarının ayrık nizam, E:2.10 yençok: Z+11 olarak belirlendiği, mimari projenin arşiv kayıtlarında bulunmadığı, ruhsat tarihinin 1969 yılı olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 1.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir;

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 10:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 10:20

10/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.