2026/388 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/388 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Altındağ İlçe, BEŞİKKAYA Mahalle/Köy, 24543 Ada, 3 Parsel, 1. NORMAL KAT 9 Nolu Bağımsız bölüm satılacaktır.

Adresi : Beşikkaya Mahallesi, 1992. Cadde, Aydın Apartmanı, No:11/9 Altındağ / ANKARA

Yüzölçümü : 970,25 m² Arsa Payı : 4000/97025

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın yer aldığı parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "KonutAlanı" imarlı olup, B tipi yapılaşma koşulları kapsamında; Ayrık Nizam, 4 Kat, Taks:0,30, E:1,20, KOP ve yola terk miktarlarının bedelsiz yapılması durumunda Ayrık Nizam, 4 Kat, Taks:0,35, E:1,40 olacak şekilde yapılaşma koşullarına sahip olduğu bilgisi edinilmiştir.

Kıymeti : 2.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 06/11/2019 TARİH VE 45584 YEVMİYE İLE 6306 SAYILI KANUNUN 6. maddesinin 13 fıkrası gereği riskli rezerv alanı şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:38

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.