Örnek No:55*

T.C.

ANKARA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)

2026/85 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI



Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/85 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili, Altındağ İlçesi, Karapürçek Mahallesi, 21809 Ada, 6 Parsel, 891,00m² Yüzölçümlü, 56/891 Arsa Paylı, 3. Kat, 17 Nolu Mesken vasıflı taşınmazın antre+hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 2 balkondan oluştuğu, ısınmanın doğalgaz kombi ile sağlandığı, balkonlar hariç net 82,00m², mutfak balkonunun 3,40m², diğer balkonun ise 5,30m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, İ.İ.K.'nun 121. Maddesine göre, ortaklığın giderilmesi yoluyla, açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Karapürçek Mahallesi, 351. Sokak, Sıla Apartmanı No:24/17 Altındağ / ANKARA

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli, Konut Alanı kullanımında, Ayrık Nizam, 4 Kat, Emsal:1,20m, yola mesafesinin 7.00m olarak belirlendiği bildirilmiştir.

Yüzölçümü: 891,00 m2 Arsa Payı: 56/891 Kıymeti: 3.300.000,00 TL KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri



1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:19 Bitiş Tarih ve Saati: 29/09/2026 - 10:19



2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 10:19 Bitiş Tarih ve Saati: 26/10/2026 - 10:19

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.