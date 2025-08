(Taşınmaz Kiralama İhale İlanı)



Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait aşağıdaki listede adresi, muhammen bedeli (kıymet takdir bedeli), geçici teminatı ve diğer özellikleri yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile kiralama bedeli, damga vergisi, karar pulu, her türlü vergi, resmi harç, sözleşme giderleri, ilan giderleri, K.D.V. ve ödenmesi gereken her türlü giderler KİRACI’ya ait olup, ayrı ayrı mülkiyet kiralaması yapılacaktır.



1-İhale 14.08.2025 tarihinde Perşembe günü Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.



2-İhaleye katılmak isteyen istekliler, taşınmazın kira şartnamesini, en geç 14.08.2025 tarih Perşembe günü ve saat 11.00’a kadar Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasının 13.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü’nden ihale şartnamesi ve eklerini temin edilebilir. Ayrıca; ihale ile ilgili bilgi ve belgeler mesai saatleri içerisinde ihale günü ve saatine kadar yine Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasının 13. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü’nden görülebilir.



3-İstekliler, Şartnamede belirtilen ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerden aranan şartları’’sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;



a-İmzalı Teklif Mektubu,

b-İmzalı Taşınmaz Kiralama Şartnamesi( Aslı ),

c-Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )

ç-Tüzel kişilerin şirket kuruluş ana sözleşmesinde iştigal konusunda 10 yıl faaliyette bulunması.

d- Şehrin muhtelif yerlerinde en az 100 adet işletmeyi en az 5 yıl süre ile kiraladığına dair kira sözleşmesi veya iş tamamlama belgesi.

e- Benzer işler kapsamında Kamu Kurum veya Belediyelerden kiralama işi yaptığına dair onaylı kira sözleşmesi veya iş tamamlama belgesi.

f-İhalelere katılmaya yasaklı olunmadığına dair belge.

g-İmzalı Yer Görme Belgesi (İdare tarafından mühürlü verilecektir.)

h-Geçici Teminat Alındı Makbuzu Aslı veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu (Geçici, Süresiz, Limit içi olması gerekir) veya 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde geçen değerler,

ı- Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon ve varsa faks ile elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

i- İsteklilerin gerçek kişi olmaları halinde; nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ( Aslı ), Adli sicil kaydı belgesi, istekliyi gerçek şahıs temsil etmesi halinde “vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletname,imza beyannamesi, kimlik belgesi,

j-İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi,şirket yetkilisi imza sirküsü veya şirketin “vekili” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi, tüzel kişiliğin birden fazla ortak olması halinde; noter onaylı yetki belgesi (İhaleye katılma, artırımda bulunma, teklif verme vb. yazılması gereklidir.),

k-İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, taşınmaz kiralama hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,



4-İhaleye iştirak edecek olanlar 2.000,00.-TL + K.D.V. (İki Bin Türk Lirası + Katma Değer Vergisi) karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7-Teklif mektuplarının en geç 14.08.2025 tarihinde Perşembe günü saat 12.00’ye kadar, ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına

(7.Katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8-Kiralama şartnamesi ve sözleşmesinde belirtilen taşınmaza ait maddeleri kiracı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, kiralama şartnamesi ve sözleşmesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9- Kiralamadan mütevellit bütün kiralama bedeli, damga vergisi, karar pulu, her türlü vergi, resmi harç, sözleşme giderleri, ilan giderleri, K.D.V. ve ödenmesi gereken her türlü giderler Kiracıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.



TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI LİSTESİ



SIRA

NO ADRESİ NEVİ SÜRE ALAN (M²) TAKDİR EDİLEN YILLIK KİRA BEDELİ ( KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT %3 İHALE SAATİ 1 ÇANKAYA İLÇESİ, LODUMU (ME) MAHALLESİ, RÜYALAR CADDESİ İLE BULUŞMALAR CADDESİ KESİŞİMİ 28455 ADA 2 PARSEL İÇİ RESTORAN, KAFETERYA, İDARİ BİNA, 5 ADET TENİS KORTU VE SOYUNMA ODASI YERLERİ 10 YIL TOPLAM 8.000 M²: (7.360 M² AÇIK ALAN VE 640 M² KAPALI ALAN) ₺2.520.000,00 ₺75.600,00 14.00 2 ETİMESGUT ERLER MAHALLESİ DUMLUPINAR BULVARI ÜZERİ 130281/13 PARSEL ÖNÜ TİCARETHANE TİCARETHANE 10 YIL TOPLAM 3.000 M²: (2.000 M² AÇIK ALAN VE 1.000 M² KAPALI ALAN) ₺744.000,00 ₺22.320,00 14.01 3 ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ DİKMEN MAHALLESİ MEVLANA BULVARI SAMANYOLU REKREASYON ALANI NO:455 TİCARETHANE 10 YIL TOPLAM 998 M² : (498 M² AÇIK ALAN VE 500 M² KAPALI ALAN) ₺432.000,00 ₺12.960,00 14.02 4 ANKARA İLİ ALTINDAĞ İLÇESİ HACIBAYRAM MAHALLESİ GENÇLİK PARKI İÇİ NO:14/2 İŞYERİ 10 YIL 149 M² KAPALI ALAN ₺276.000,00 ₺8.280,00 14.03 5 KAHRAMANKAZAN SARAY(İ) MAHALLESİ DAĞYAKA CADDESİ ÜZERİ 3394/1 PARSEL ÖNÜ DEPOLAMA ALANI YERİ DEPOLAMA ALANI 10 YIL TOPLAM 13.700 M²: (13.240 M² AÇIK ALAN VE 460 M² KAPALI ALAN) ₺576.000,00 ₺17.280,00 14.04 6 KAHRAMANKAZAN DAĞYAKA(TEŞREK) MAHALLESİ DAĞYAKA CADDESİ ÜZERİ 147/1 PARSEL YANI DAĞYAKA CADDESİ ÜZERİ DEPOLAMA ALANI YERİ DEPOLAMA ALANI 10 YIL 11.000 M² AÇIK ALAN ₺426.000,00 ₺12.780,00 14.05 7 ETİMESGUT İLÇESİ, TUNAHAN MAHALLESİ, 232. SOKAK, DEVLET MAHALLESİ METRO ÇIKIŞINDA BULUNAN SOKAK LEZZETLERİ YANI VE ÖNÜ AÇIK ALAN 10 YIL 253 M² AÇIK ALAN ₺318.000,00 ₺9.540,00 14.06 8 SİNCAN İLÇESİ, ANKARA AYAŞ YOLU BULVARI, HARİKALAR DİYARI REKREASYON ALANI İÇERİSİ NO:10 ADRESİNDE BULUNAN DÜĞÜN SALONU DÜĞÜN SALONU 10 YIL TOPLAM: 2.189 M²: (1.197 M² AÇIK ALAN VE 992 M² KAPALI ALAN) ₺840.000,00 ₺25.200,00 14.07 9 SİNCAN İLÇESİ, ANKARA AYAŞ YOLU BULVARI, HARİKALAR DİYARI REKREASYON ALANI İÇERİSİ NO:12 ADRESİNDE BULUNAN DÜĞÜN SALONU DÜĞÜN SALONU 10 YIL TOPLAM 1.995 M² : (728 M² AÇIK ALAN VE 1.267 M² KAPALI ALAN) ₺900.000,00 ₺27.000,00 14.08 10 SİNCAN İLÇESİ, ANKARA AYAŞ YOLU BULVARI, HARİKALAR DİYARI REKREASYON ALANI İÇERİSİ NO:7 ADRESİNDE BULUNAN KAFETERYA KAFETERYA 10 YIL TOPLAM 645 M² : (308 M² AÇIK ALAN VE 337 M² KAPALI ALAN) ₺444.000,00 ₺13.320,00 14.09 11 YENİMAHALLE İLÇESİ, MACUN-1 MAHALLESİ, BAĞDAT CADDESİ, 53 PARSEL İÇİ CEMRE PARKINDA BULUNAN SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS YERİ SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS YERİ 10 YIL TOPLAM: 230 M² (50 M² AÇIK VE 180 M² KAPALI) ₺126.000,00 ₺3.780,00 14.10 12 GÖLBAŞI İLÇESİ EYMİR MAH. MANYAS GÖLÜ CADDESİ ŞEHİT YALÇIN DİZDAROĞLU PARKI İÇERİSİNDE BULUNAN HALI SAHA VE MÜŞTEMİLATI

HALI SAHA VE MÜŞTEMİLATI 10 YIL TOPLAM 1.765 M²: (1.695M² AÇIK ALAN VE 70 M² KAPALI ALAN) ₺1.008.000,00 ₺30.240,00 14.11 13 ÇANKAYA İLÇESİ, LODUMU(ME) MAHALLESİ, HİTİT BULVARI İLE 5346 CADDE KÖŞESİ GAZİ ANADOLU LİSESİ YANI 2 ADET HALISAHA VE MÜŞTEMİLAT (ESKİ ADRESİ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN BULVARI BEYLER CADDESİ İLE MUSUL CADDESİ KESİŞİMİNDE BULUNAN HALI SAHA VE MÜŞTEMİLAT ) HALI SAHA VE MÜŞTEMİLAT 10 YIL TOPLAM 3.213 M²: (3.060M² AÇIK ALAN VE 153 M² KAPALI ALAN) ₺1.902.000,00 ₺57.060,00 14.12 14 ÇANKAYA İLÇESİ, 50. YIL MAHALLESİ, MÜNZEVİLER CADDESİ NO:89/12 50. YIL PARKI İÇİ HALISAHA VE MÜŞTEMİLAT HALI SAHA MÜŞTEMİLAT 10 YIL TOPLAM 2.335 M²: (2.160 M² AÇIK ALAN VE 175 M² KAPALI ALAN) ₺1.362.000,00 ₺40.860,00 14.13 15 ÇANKAYA İLÇESİ YUKARI DİKMEN MAHALLESİ TURAN GÜNEŞ BULVARI 645.SOKAK NO:2 HALI SAHA VE MÜŞTEMİLAT 10 YIL TOPLAM: 821 M² (800 M² AÇIK VE 21 M² KAPALI) ₺474.000,00 ₺14.220,00 14.14 16 KEÇİÖREN İLÇESİ KUŞCAĞIZ AİLE YAŞAM MERKEZİ İÇERİSİNDE BULUNAN HALI SAHA VE MÜŞTEMİLAT HALI SAHA VE MÜŞTEMİLAT 10 YIL TOPLAM 2.202 M²: (1.982 M² AÇIK ALAN VE 220 M² KAPALI ALAN) ₺1.338.000,00 ₺40.140,00 14.15 17 ÇANKAYA İLÇESİ MUTLUKENT MAHALLESİ 43579 ADA 2 PARSEL BEYSUKENT KOLEJİ ARKASI, 2687. CADDE ÜZERİ ESMA PARKI İÇİ HALI SAHA VE MÜŞTEMİLATI 3 YIL TOPLAM 771 M²: (750 M² AÇIK ALAN VE 21 M² KAPALI ALAN) ₺378.000,00 ₺11.340,00 14.16 18 YENİMAHALLE İLÇESİ, İLKYERLEŞİM MAHALLESİ, 1879. SOKAK NO:1 AMPUTE FUTBOL PARK İÇİ HALISAHA VE MÜŞTEMİLATI 3 YIL TOPLAM 3.350 M²: (3.178 M² AÇIK ALAN VE 172 M² KAPALI ALAN) ₺1.740.000,00 ₺52.200,00 14.17 19 SİNCAN İLÇESİ, ANKARA AYAŞ YOLU BULVARI, HARİKALAR DİYARI REKREASYON ALANI İÇERİSİNDE BULUNAN SU BİSİKLET ALANI SU BİSİKLETİ ALANI 3 YIL TOPLAM 289 M²: (285 M² AÇIK VE 4 M² KAPALI ALAN) ₺360.000,00 ₺10.800,00 14.18 20 SİNCAN İLÇESİ, ANKARA AYAŞ YOLU BULVARI, HARİKALAR DİYARI REKREASYON ALANI İÇERİSİNDE BULUNAN 13 ADET BÜFE BÜFE 3 YIL TOPLAM 846 M²: (360 M² AÇIK VE 486 M² KAPALI ALAN) ₺1.908.000,00 ₺57.240,00 14.19 21 ETİMESGUT İLÇESİ BAHÇEKAPI MAH FATİH SULTAN MEHMET BULVARI NO:289 (15689 ADA 8 PARSEL VE 15689 ADA 4 PARSEL ARASI) AÇIK ALAN 3 YIL 5.112 M² AÇIK ALAN ₺1.224.000,00 ₺36.720,00 14.20 22 ALTINDAĞ İLÇESİ, HACIBAYRAM MAHALLESİ, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ POSTA CADDESİ İLE HAL SOKAK KESİŞİMİ 894 ADA 1 PARSEL ÖNÜNDE BULUNAN TEZGAH YERİ SEBZE TEZGAH YERİ 3 YIL TOPLAM :3 M² AÇIK ALAN ₺54.000,00 ₺1.620,00 14.21 23 ALTINDAĞ İLÇESİ, BATTALGAZİ MAH. 24334/24343 ADALAR ARASI PARK İÇİ 947. SOKAK NO:28 EĞİTİM KÜLTÜREL VE SOSYAL FAALİYET YERİ 3 YIL TOPLAM: 838 M²: (495 M² AÇIK ALAN VE 343 M² KAPALI ALAN) ₺60.000,00 ₺1.800,00 14.22 24 ÇANKAYA İLÇESİ MUTLUKENT MAHALLESİ ANGORA BULVARI 28346 ADA 7 PARSEL YANI ULUĞBEY TIP MERKEZİ BAHÇESİ ADRESİNDE BULUNAN KAFETERYA KAFETERYA 3 YIL 56 M² KAPALI ALAN ₺96.000,00 ₺2.880,00 14.23 25 ETİMESGUT İLÇESİ, ERLER MAHALLESİ, DUMLUPINAR BULVARI KÜME EVLERİ NO:422 KAFETERYA, UNLU MAMÜLLER İMALAT VE SATIŞ YERİ 3 YIL 410 M² KAPALI ALAN ₺738.000,00 ₺22.140,00 14.24



Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr.



İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİM : EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ADRES : EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 13 YENİMAHALLE/ANKARA TELEFON : 0 312 507 25 89 FAX : 0 312 507 26 11