2021/34095 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/34095 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, A3-3 ZEMİN Mevkii, 17465 Ada, 1 Parsel, 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Ehit Osman Avcı Mahallesi (Tapuda Eryaman), Mahallesi 59.Sokak,Demirer Apartmanı A3-3.BlokNo:2 Daire No:1 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 8.344,00 m2

Arsa Payı : 8663/1532008

İmar Durumu : İnşaat tarzı Etimesgut Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre Konut alanı imarlı E:2.10, Yençok 18 kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti : 3.850.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:Taşınmazın tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:26

-------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:26

---------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:26

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.