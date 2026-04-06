2026/668 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/668 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.500.000,00 1 Taşıt 06MHR79 Plakalı , 2011 Model , MERCEDES -BENZ Marka , 64285841146709 Motor No'lu , WDD2120931A460322Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz araç satışa çıkarılmıştır. Diğer detaylar dosyamızda mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:24

Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:24

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 10:24

(İİK m.114/4)