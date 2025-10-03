DOSYA NO : 2024/188 Esas

KARAR NO : 2025/195

5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/03/2025 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 1 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ve bu hapis cezasının TCK nın 51/1 maddesi gereğince1 YIL 4 AY ERTELENMESİ ve 90 TL ADLİ PARA, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Cemil ve Müne oğlu, 01/01/1993 HALEP doğumlu, MAAZ ELBEKKUR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin MAHALLİ GAZETEDE VE YEREL İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR 29.09.2025