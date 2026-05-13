DOSYA NO : 2023/302 Esas

KARAR NO : 2026/277

Hakaret, Tehdit, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 31/03/2026 tarihli ilamı ile 125/1, 106/1-1.cümle, 86/2-1. cümle maddesi gereğince 1 YIL 21 AY 22 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Zalkha oğlu, 01/01/1992 doğumlu, ,İSA SIMMO tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ALTI GAZETE İLE YEREL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.05.2026