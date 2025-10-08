ESAS NO : 2024/483 Esas

DAVALI : ALKAN GÜVENLİK TEMİZLİK İNŞAAT GIDA TAŞIMACILIK SOSYAL HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı ALKAN GÜVENLİK TEMİZLİK İNŞAAT GIDA TAŞIMACILIK SOSYAL HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ vd. arasında mahkememizde görülmekte olan işçilik alacaklarının rücuen tahsili davası nedeniyle;

Bilirkişiden alınan 28.05.2025 tarihli kök raporun sonuç kısmında:

Dava dışı işçi Erdoğan AYDIN'a davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 30.03.2023 tarihinde tüm hizmet süresi üzerinden ödenen toplam 327.602,31 TL kıdem tazminatının toplam 323.827,60 TL'sinin davalılardan rücuan tazminini talep edebileceği hesaplanmış olup 102.501,99 TL'lik kısmının Alkan Güvenlik Temizlik İnşaat Gıda Taşımacılık Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden talep edilebileceği şeklinde belirtildiği, HMK'nun 281. maddesi uyarınca tebliğden itibaren iki haftalık kesin sürede rapora karşı itirazlarınızı sunabileceğiniz ve duruşma günü olan 23/12/2025 saat 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nun 147 ve devamı maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 17/09/2025