

ESAS NO : 2024/166 Esas

Davalı : 1- ZAFER ŞÜKRÜ GÜRSOY

Davacı : 2- ŞEKERBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİDavacı ŞEKERBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalı ZAFER ŞÜKRÜ GÜRSOY aleyhine açılan davanın yapılan yargılamasında; Yukarıda ismi geçen davalıya tebligat yapılamamış olup, yapılan tüm araştırmalarda da adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi, duruşma günü, bilirkişi raporu daha evvel ilanen tebliğ edilmiş olmakla, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. HÜKÜM :Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

Davacı davasının kısmen kabulüne kısmen reddine, toplam 208.422,85 TL davacı alacağının 129.205,04 TL'lik kısmına dava tarihinden itibaren yasal faiz işletilerek davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya dair talebin reddine, Harçlar kanunu gereğince kabul edilen değer üzerinden alınması gereken toplam 14.237,36-TL harçtan daha önceden ödenen toplam 3.891,38-TL harç düşüldükten sonra eksik kalan 10.345,98-TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına, Davacı tarafından yapılan; 427,60-TL Başvuru Harcı, 3.891,38-TL Peşin/nisbi Harcı, olmak üzere toplam 4.318,98-TL harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Davacı tarafından yapılan; 47.547,00-TL Tebligat, Bilirkişi ücreti, Posta ve diğer masraflar, olmak üzere toplam 47.547,00-TL yargılama giderinin kabul red oranı dikkate alınarak 43.490,03-TL'lik kısmının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bakiye yargılama giderinin ise Davacı üzerinde bırakılmasına, Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T (madde-13 İkinci Kısım İkinci Bölüm) göre hesaplanan 45.000,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair; kararın tebliğinden itibaren HMK'nun 345/1. maddesi gereğince iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar davacı ve davalı vekilinin yüzüne karşı açıkça okunup anlatıldı. 22/01/2026 İlanen tebliğ olunur.19/09/2025